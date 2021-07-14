EHLİYESİZ ÇIRAK ORTALIĞI BİRBİRİNE KATTI; KALDIRIMA ÇIKAN OTOMOBİLİN ALTINDA KALMAKTAN SANİYEYLE KURTULDULAR
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EHLİYESİZ ÇIRAK ORTALIĞI BİRBİRİNE KATTI; KALDIRIMA ÇIKAN OTOMOBİLİN ALTINDA KALMAKTAN SANİYEYLE KURTULDULAR

EHLİYESİZ ÇIRAK ORTALIĞI BİRBİRİNE KATTI; KALDIRIMA ÇIKAN OTOMOBİLİN ALTINDA KALMAKTAN SANİYEYLE KURTULDULAR
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Ersan SAN / GAZİOSMANPAŞA'da oto yıkamacıda çalışan 16 yaşındaki ehliyetsiz çırak, temizlenen otomobili park etmeye çalışırken, kaza yaptı.

Ersan SAN/ GAZİOSMANPAŞA'da oto yıkamacıda çalışan 16 yaşındaki ehliyetsiz çırak, temizlenen otomobili park etmeye çalışırken, kaza yaptı. Otomobil, kaldırımda ters dönerken, saniyeler önce köpeğiyle dükkandan çıkan bir kişi ve bebeğiyle yola inen kadın kazayı ucuz atlattı. Kaza anı kameralara yansıdı.

Gaziosmapaşa, Bağlar Caddesi'nde saat 10.30 sıralarındaki olay şöyle gerçekleşti; Bir kişi otomobilini temizletmek için buradaki oto yıkamacıya getirdi. Temizlenen otomobile binen 16 yaşındaki ehliyetsiz çırak, park etmeye çalıştığı araçla kaza yaptı. Kaldırıma çıkan otomobil elektrik direğine çarparak, durdu. Ehliyetsiz çırak, kazayı yara almadan atlattı. Öte yandan olaydan saniyeler önce buradaki dükkandan köpeğiyle çıkan kişi ve arabasındaki bebekle kaldırımdan yola inen kadın kazayı ucuz atlattı. Yaşananlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Görüntü dökümü:

--------------GÜVENLİK KAMERASI-Kaldırımda köpeğiyle yürüyen adam-Bebekle yola inen kadın-Kaza anıAKTÜEL-Olay yeri-Kaza yapan otomobil

-Detaylar


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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EHLİYESİZ ÇIRAK ORTALIĞI BİRBİRİNE KATTI; KALDIRIMA ÇIKAN OTOMOBİLİN ALTINDA KALMAKTAN SANİYEYLE KURTULDULAR - Haberler
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