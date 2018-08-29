Ehliyeti Alan Aleyna Tilki Direksiyon Başına Geçti!
Geçtiğimiz aylarda trafiğe kapalı alanda araba kullanma görüntüleriyle gündeme gelen Aleyna Tilki ehliyetini alır almaz direksiyon başına geçti.Tilki'nin takipçileri ise paylaşıma, "Ya sen Aleyna Tilki'sin o kollarının hali ne." yorumu yaptı.
Geçtiğimiz aylarda trafiğe kapalı alanda araba kullandığı görüntüleriyle gündeme gelen Aleyna Tilki ehliyetini aldı. Sosyal medya üzerinden direksiyon başına geçtiği görüntüleri paylaşan Tilki, kısa süre içerinden çok sayıda beğeni aldı. Bazı takipçileri ise Aleyna Tilki'nin kollarını eleştirdi.
"VAKTİ GELİNCE HEPİNİZE YOL VERİCEM"
Ehliyetini aldığı gibi lüks arabasıyla trafiğe çıkan Aleyna Tilki, sosyal medya paylaşımına, "Selektör yapma boşa,vakti gelince hepinize yol vericem." notunu paylaştı.
"SEN ALEYNA TİLKİ'SİN O KOLLARIN HALİ NE"
Tilki'nin takipçilerinden bazıların paylaşıma ilginç yorum yaptı. Tilki'nin kollarındaki kılları eleştiren takipçisi, "Ya sen Aleyna Tilki'sin o kılların hali ne." yorumunu yaptı.
YORUMLAR (19)
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insanlar o kadar sıra beklerken alyna tilki ne kadar hızlı ehliyet aldıCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Bu çocuk kim yahuCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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ıgrenc booooCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Acun Ilıcalı kime elini uzattıysa hayatları süperde lafmı akıl almicak bir zenginliğe ulaşıyor mesleğim var ama dükkan açacak sermayem yok açmak için abi 150 bin tl verirmisin desem yalan dolan der kimse kimseye vermez yapmaz biliyorum ama sağlık olsun allah büyük dünya küçük bu dünya kimseye kalmaz ben zengin olsaydım yapardım niçin diyenlere şunu bilin kimse kimseye kızmasın kötü söz sahibinin alla merhamet edene merhamet eder herkese saygı ve sevgilerimleCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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vitesi karistirmasin aman kaza yapar:)) onu arkayi bilmezdeCevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır