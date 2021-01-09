EHF Avrupa Kupası'nda Türk randevusu
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EHF Avrupa Kupası'nda Türk randevusu

09.01.2021 15:39 | Son Güncelleme: 09.01.2021 15:43
EHF Avrupa Kupası'nda Türk randevusu

EHF Avrupa Kupası'ndaki iki temsilcimiz Yalıkavakspor ile Muratpaşa Belediyesi SK, Son16 Tur'u ilk maçında Bodrum Binnaz Karakaya spor salonunda karşı karşıya gelecek.

EHF Avrupa Kupası'ndaki iki temsilcimiz Yalıkavakspor ile Muratpaşa Belediyesi SK, Son16 Tur'u ilk maçında Bodrum Binnaz Karakaya spor salonunda karşı karşıya gelecek. Yarın saat 15: 00'te başlayacak mücadele öncesi ev sahibi Yalıkavak Spor Kulübü Başantrenörü Kıvanç Özcan açıklamalarda bulundu. Bu sezon Lig, Türkiye Kupası ve Avrupa arenasında oynadığı toplam 14 maçtan da galibiyet ile ayrılan Yalıkavakspor'un antrenörü Kıvanç Özcan, Muratpaşa maçına hazır olduklarını ifade ederek,"Bu maçlarda nasıl oynaması gerektiğini bilen tecrübeli bir oyuncu grubumuz var. Genç aynı zamanda A Milli Takım'a bir çok oyuncu veren bir rakiple karşılaşacağız. Oyunun iki yönününde de başarılı olmak için mücadele ederek son 8'e adımızı yazdırmak istiyoruz. Bunu yapacak desteğimiz, potansiyelimiz  ve gücümüz var. Sezon başında koyduğumuz hedeflerden biri de EHF'de son 8'e kalmaktı. Bu hedefe ulaşmak  için de mücadele edeceğiz.Hentbolün kazanması dileğiyle" dedi.


EHF Avrupa Kupası'nda Türk randevusu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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