EHAD Kütahya Şubesi "Dünya Hafızlar Haftası"nı kutladı - Haberler
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EHAD Kütahya Şubesi "Dünya Hafızlar Haftası"nı kutladı

AA, Ramazan Doğan - Güncel
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EHAD Kütahya Şubesi

Evrensel Hafızlar Derneği (EHAD) Kütahya Şube Başkanı Fahrettin Deniz, Kur'an'ın tahrif edilmeden yayılıp yaygınlaşmasında ve bugünlere ulaşmasında hafızların önemli bir rolünün olduğunu belirtti.

KÜTAHYA (AA) - Evrensel Hafızlar Derneği (EHAD) Kütahya Şube Başkanı Fahrettin Deniz, Kur'an'ın tahrif edilmeden yayılıp yaygınlaşmasında ve bugünlere ulaşmasında hafızların önemli bir rolünün olduğunu belirtti.

Deniz, Dünya Hafızlar Haftası dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, hafızların tarih boyunca yaşayan ve yürüyen Kur'an olarak nitelendirildiğini ve Kur'an'ın canlı şahitleri olduğunu vurguladı.

Fahrettin Deniz, şunları kaydetti:

"Unutulmamalıdır ki insanlığın saadeti Kur'an ve sünnetin rehberliğinde İslam'ı hayatımıza tatbik etmekle mümkün olacaktır. Dernek olarak, insanımızın Kur'an ve sünnet ile rabıtasını kuvvetlendirmek, hafızlığı tanıtmak, teşvik etmek ve hafızların sorunlarına çözümler üretebilmek amacıyla her yıl üç ayların başlangıcı olan recep ayının ilk haftasını belirli bir tema çerçevesinde Dünya Hafızlar Haftası olarak kutlamaktayız."

AA / Ramazan Doğan - Güncel

Kütahya, Güncel, Haber

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