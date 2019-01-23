Ehad Başkanı Genç: "Hafızlar On Dört Asırdır Olduğu Gibi Bundan Sonra da Kur'an'ı Nesilden Nesile...

Evrensel Hafızlar Derneği (EHAD) Adana Şube Başkanı Bayram Genç, Anadolu Aslanları İş adamları Derneği ziyaretinde, "Hafızlar on dört asırdır olduğu gibi bundan sonra da Kur'an'ın canlı şahitleri olarak Kur'an'ı nesilden nesile aktaracaklardır" dedi.

Evrensel Hafızlar Derneği Adana Şube Başkanı Bayram Genç ve yönetim kurulu üyeleri Anadolu Aslanları İş adamları Derneği (ASKON) Adana Şube Başkanı Recep Çalışkan'ı ziyaret ederek istişarelerde bulundu.

Ehad Adana Şube Başkanı Bayram Genç, Askon Başkanı Recep Çalışkan'a ev sahipliliğinden dolayı teşekkür ederek, "Asr-ı saadette efendimizin, sahabenin Kur'an-ı Kerim 'i öğrenmesini, öğretmesini ve ezberleyerek hafız olmasını birçok vesileyle teşvik ettiğini biliyoruz. Kur'an'ın tahrif edilmeden yayılıp yaygınlaşmasında ve bugünlere gelmesinde hafızların büyük rolü vardır. Peygamber Efendimizden günümüze bin 400 yılı aşkın süredir hem ülkemizde hem de birçok İslam ülkesinde hafızlık yaygın bir şekilde devam etmektedir. Hafızlar on dört asırdır olduğu gibi bundan sonra da Kur'an'ın canlı şahitleri olarak Kur'an'ı nesilden nesile aktaracaklardır" diye konuştu.

Genç, dernek olarak da milli, manevi, ahlaki ve evrensel değerlere sahip, ruhsal ve bedensel yönden sağlıklı, üstün vasıflı örnek nesiller yetiştirilmesine katkılar sağladıklarını ifade ederek, "Bizler o gün gelinceye kadar manevi tahribatın ilacı Kur'an'dır, bilinciyle ye'se düşmeden milletimizin, gönül coğrafyamız başta olmak üzere tüm insanlığın manevi kurtuluşu için, hak ve adaletin hakim olduğu bir dünya için bütün gücümüzle çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

Evrensel Hafızlar Derneğinin Denetleme Kurulu Üyesi olmakla onur duyduğunu dile getiren ASKON Başkanı Recep Çalışkan da Başkan Bayram Genç'e ve yönetim kurulu üyelerine ziyaretlerinden dolayı teşekkürlerini iletti.

Çalışkan, insanlara Kur'an-ı Kerim mesajını ulaştırmanın herkesin görevi olduğunu belirterek, "İnancımızı en güzel şekilde yaşamak ve anlatmak bizim görevimizdir. Adil olmak, adaleti tesis etmek, hak ve adaletten yana durmak inancımız gereğidir" şeklinde konuştu. - ADANA

Kaynak: İHA