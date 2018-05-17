Egzozundan Yüksek Ses Çıkan Lüks Otomobili, Polise Şikayet Ettiler
Samsun'da yaklaşık 4 milyon TL değerindeki lüks otomobil, egzozundan çok ses çıktığı için şikayet edildi. Aracı trafikte durduran polisler, sürücüye cezai işlem uyguladı.
Samsun'da egzozundan çıkan yüksek ses nedeniyle vatandaşların şikayetçi olduğu lüks otomobilin sürücüsüne cezai işlem uygulandı.
EGZOZ SESİNDEN RAHATSIZ OLAN VATANDAŞLAR POLİSİ ARADI
Samsun'un İlkadım İlçesi Kılıçdede Mahallesi'nde dün, vatandaşlar üç kez 115 polis imdat hattını arayarak egzozundan yüksek ses çıkan lüks otomobilin sürücüsünü şikayet etti.
4 MİLYON TL'LİK LÜKS ARACIN SÜRÜCÜSÜNE CEZAİ İŞLEM YAPILDI
Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık 4 milyon TL değerinde olan S.B. yönetimindeki otomobil, Kılıçdede kavşağında durdurdu. Otomobil sürücüsü hakkında cezai işlem yapıldı.
YORUMLAR (44)
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Adam sıfır beyinle oksijen tükediyo gelmiş burda araç 5 bin motor diyerek bilirkişi edasıyla yorum yapiyo....Cevap Yaz Yayından Kaldır
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dana gibi bağıran arabaya 4 milyon değil 40, 000 tl vermem araba sessiz olacak arkadaş yılan gibi. !sırf o 5 bin motor arabaya binecek diye benim sesiyle ben ona katlatmak zorunda değilim sessiz yapsalarmıs!Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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Esnaf zor durumdaCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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açlıktan ölen insanların olduğu dünyada 4 milyonluk arabaya bin, yetmezmiş gibi sesiyle rahatsız et, yorumlarda bisürü avukat toplanmış beşbin motormuşta sesi normalmiş. beşbin motorluk arabası var diye beni rahatsız etmeye hakkı yok! herkes akıllı olsun.Cevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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neden bu insanları cekemiyorlarki o arabanın orjinal egzozu bir kere .Cevap Yaz 1 3 Yayından Kaldır