Egzoz tamirinde geçen yarım asır

Eskişehir'de 50 yıldır egzoz tamiri yapan Celil Doğan, 12 yaşında okulu bırakarak zor şartlar altında başladığı meslekte eski günlerini arıyor.

Eskişehir'de 50 yıldır egzoz tamiri yapan Celil Doğan, 12 yaşında okulu bırakarak zor şartlar altında başladığı meslekte eski günlerini arıyor.

Eskişehir'in Sütlüce Mahallesi'nde egzoz tamiri yapan 62 yaşındaki Celil Doğan, mesleğe küçük yaşlarda ilkokulu bırakarak başladı. Zor şartlar altında çıraklık yaparak işe başlayan Doğan, meslekte 50'nci yılını doldurdu. Mesleğe başladığı yıllarda işlerinin daha iyi olduğunu söyleyen Doğan, artık yetiştirmeye çırak bulamadıklarını dile getirdi. Yarım asırdır gece gündüz çalışarak ustalığını kazanan Doğan, yetkili servislerin bile egzoz tamirinde yetersiz kaldıklarını ve bazı araçları kendilerine yönlendirdiklerini söyledi.

"Normal bir çocukluk hayatım olmadı, hep çalıştım"

Eski günleri özlediğini ve çocukluğunu çalışarak geçirdiğini vurgulayan Celil Doğan, "Hayatımızı çalışarak bu duruma getirdik. Çalıştığımız süre boyunca arabaların eski modellerinden buralara geldik. Eski model araba çok kalmadı piyasada, genellikle yeni modellerle uğraşıyoruz. İlkokulu bitirdikten sonra ben bu hayata ve işe başladım. Normal bir çocukluk hayatım olmadı, hep çalıştım. Gece gündüz demeden çalışarak devam ettim hayatıma. Şu anda çırak yetişmiyor. Nasip olursa kendi torunumu yetiştireceğim. Eski dönemler daha iyiydi. Şimdi o dönemleri bulamıyoruz. O dönemler bitti. İş hayatı şu anda çok sıkıntılı. Çalıştığımız o dönemler çok farklı. Şu anda o dönemin işlerini bulamıyoruz. Bu dönemde işlerin zayıflığı öne çıkıyor" diye konuştu.

"Servisler bizim işleri çözemiyor"

Yetkili servislerin dahi egzoz tamiri konusunda yeterli bilgiye sahip olmadığını öne süren Doğan, "Bizim işimiz teknik servislerde olmuyor. Servisler genellikle egzoz işini yapmıyor, biz yapıyoruz. Servislerin egzoz bölümü az. Sök tak olursa yapıyorlar ama bizim bu işleri çözemiyorlar. Genellikle egzozculara yönlendiriyorlar" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı