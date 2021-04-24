Egzoz gazı emisyonu kontrolünde yeni dönem

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Egzoz Gazı Emisyonu Kontrolü Yönetmeliği'nde değişiklik yaptı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Egzoz Gazı Emisyonu Kontrolü Yönetmeliği'nde değişiklik yaptı..

Bu kapsamda, araçların egzoz emisyon denetimleri araçlar durdurulmadan EGEDES olan EGZOZ ELEKTRONİK DENETLEME SİSTEMİ üzerinden gerçekleştirilecek ve fiziki belge kontrolü yapılmayacak. Denetimlerin EGEDES üzerinden gerçekleştirilmesine bağlı olarak araçlarda belge bulundurma zorunluluğu kalkacak.

Ölçüm raporu, araç sahibinin telefonuna kısa mesaj ile gönderilecek, raporlara e-Devlet üzerinden erişim sağlanabilecek. Bu sayede yıllık 10 milyon adet kağıttan tasarruf sağlanmış olacak.

Yönetmelikle, motorlu taşıtlardan kaynaklanan egzoz gazlarının neden olduğu hava kirliliğinin de önüne geçilmesi hedefleniyor.

Öte yandan, bürokrasinin azaltılması ve hizmet süreçlerinin iyileştirilmesi kapsamında da düzenlemeler yapıldı. Araç sahiplerinin ölçüm raporları ile ilgili düzeltme ve plaka değişikliği gibi işlemleri elektronik ortamda yürütülecek. Yetki belgesi başvurularında istenen belge sayısı azaltılarak e-Devlet ve diğer kurumların elektronik ortamda paylaşıma açtığı bilgi ve belgeler başvuru sahibinden istenmeyecek.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı