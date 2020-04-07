Egzoz gazı emisyon ölçüm süresine 45 gün ilave
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Murat Kurum, Güncel

Egzoz gazı emisyon ölçüm süresine 45 gün ilave

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, egzoz gazı emisyon ölçüm süresi dolan vatandaşların 3 ay içerisinde ölçüm yaptıramamaları halinde, bu süre sonundan başlayacak 45 gün içerisinde emisyon ölçümlerini yaptırabileceğini duyurdu.

07.04.2020 11:51 | Son Güncelleme: 07.04.2020 11:51
Egzoz gazı emisyon ölçüm süresine 45 gün ilave

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, egzoz gazı emisyon ölçüm süresi dolan vatandaşların 3 ay içerisinde ölçüm yaptıramamaları halinde, bu süre sonundan başlayacak 45 gün içerisinde emisyon ölçümlerini yaptırabileceğini duyurdu.

Bakan Kurum, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Koronavirüs tedbirleri kapsamında, egzoz gazı emisyon ölçüm süresi dolan vatandaşlarımız 3 ay içerisinde ölçüm yaptıramamaları halinde, bu süre sonundan itibaren 45 gün içerisinde emisyon ölçümlerini yaptırabilecek" dedi.


Kaynak: DHA

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