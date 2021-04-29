Egzoz emisyon ölçümüne 'tam kapanma' ertelemesi

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, araçlarının egzoz emisyon ölçümünü yaptıramayanların, 'tam kapanma' dolayısıyla 17 Mayıs'tan itibaren 15 gün içinde bu işlemi yaptırabileceklerini açıkladı.