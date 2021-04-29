Egzoz emisyon ölçümüne 'tam kapanma' ertelemesi
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Egzoz emisyon ölçümüne 'tam kapanma' ertelemesi

Egzoz emisyon ölçümüne 'tam kapanma' ertelemesi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, araçlarının egzoz emisyon ölçümünü yaptıramayanların, 'tam kapanma' dolayısıyla 17 Mayıs'tan itibaren 15 gün içinde bu işlemi yaptırabileceklerini açıkladı.

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, araçlarının egzoz emisyon ölçümünü yaptıramayanların, 'tam kapanma' dolayısıyla 17 Mayıs'tan itibaren 15 gün içinde bu işlemi yaptırabileceklerini açıkladı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Tam kapanma tedbirleri dolayısıyla egzoz gazı emisyon ölçümünü gününde yaptıramayan vatandaşlarımız, 17 Mayıs 2021 tarihinden itibaren 15 gün içerisinde egzoz emisyon ölçümü yaptırabilecekler" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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