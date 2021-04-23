Egzoz emisyon denetimleri araçlar durdurulmadan EGEDES üzerinden gerçekleştirilecek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Egzoz emisyon denetimleri araçlar durdurulmadan EGEDES üzerinden gerçekleştirilecek

Egzoz emisyon denetimleri araçlar durdurulmadan EGEDES üzerinden gerçekleştirilecek
Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz - Haberler | Güncel

Egzoz emisyon denetimleri, araçlar durdurulmadan Egzoz Elektronik Denetleme Sistemi (EGEDES) üzerinden gerçekleştirilecek.

Egzoz emisyon denetimleri, araçlar durdurulmadan Egzoz Elektronik Denetleme Sistemi (EGEDES) üzerinden gerçekleştirilecek.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca hazırlanan "Egzoz Gazı Emisyonu Kontrolü Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Bakanlık, EGEDES uygulama usul ve esaslarının belirlenmesi, kağıt tüketiminin azaltılması, hizmet sürecinin hızlandırılması ile bürokrasinin azaltılması ve egzoz emisyon ölçüm işlemlerindeki etkinliğin artırılması amacıyla Egzoz Gazı Emisyonu Kontrolü Yönetmeliği'nde değişiklik yaptı.

Yönetmelikle, motorlu taşıtlardan kaynaklanan egzoz gazlarının neden olduğu hava kirliliğinin etkilerinden canlıların ve çevrenin korunması, egzoz gazı kirleticilerinin azaltılması da amaçlanıyor.

Bu kapsamda, araçların egzoz emisyon denetimleri araçlar durdurulmadan EGEDES üzerinden gerçekleştirilecek ve fiziki belge kontrolü yapılmayacak. Denetimlerin EGEDES üzerinden gerçekleştirilmesine bağlı olarak araçlarda belge bulundurma zorunluluğu kalkacak.

Ölçüm raporu, egzoz emisyon ölçüm sonucunda araç sahibinin telefonuna kısa mesaj ile gönderilecek, ayrıca araç sahipleri ölçüm raporlarına e-Devlet üzerinden erişim sağlayabilecek. Bu sayede yıllık 10 milyon adet kağıttan tasarruf sağlanmış olacak.

Araç denetimlerine ilave olarak ölçüm istasyonlarının denetimleri ile ilgili hususlar da yeniden düzenlendi. İstasyonlarda yürütülen egzoz emisyon ölçüm işlemlerinin usul ve esaslara uygun bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlamak amacıyla uygulanacak idari yaptırımlarla ilgili gerekli düzenlemeler hayata geçirildi.

Öte yandan, bürokrasinin azaltılması ve hizmet süreçlerinin iyileştirilmesi kapsamında da düzenlemeler yapıldı. Araç sahiplerinin ölçüm raporları ile ilgili düzeltme ve plaka değişikliği gibi işlemleri elektronik ortamda yürütülecek. Yetki belgesi başvurularında istenen belge sayısı azaltılarak e-Devlet ve diğer kurumların elektronik ortamda paylaşıma açtığı bilgi ve belgeler başvuru sahibinden istenmeyecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mehmet Muş Nikos Dendias Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Esra Erol Burak Sergen Şeyma Subaşı Caner Cindoruk
Spor Muslera Ömer Ali Fatih Terim Mustafa Cengiz Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Kripto
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Egzoz emisyon denetimleri araçlar durdurulmadan EGEDES üzerinden gerçekleştirilecek - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.4.2021 11:48:33. #1.16#

title