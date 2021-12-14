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Egzoz dumanı Antalya yolunda ulaşımı aksattı

Egzoz dumanı Antalya yolunda ulaşımı aksattı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Denizli'de sabah çalıştırılan bir otomobilin egzozundan çıkan yoğun beyaz duman, Antalya yolunu kapladı.

PAMUKKALE, DENİZLİ (İHA) - Denizli'de sabah çalıştırılan bir otomobilin egzozundan çıkan yoğun beyaz duman, Antalya yolunu kapladı. Trafikte aksamaya neden olan dumanın araç yangınından kaynaklı olabileceğini düşünen vatandaşların ihbarı üzerine ekipler seferber oldu.

Pamukkale ilçesinde Denizli - Antalya karayolu üzerine park edilen otomobilin egzozundan, sabah sürücüsü tarafından çalıştırıldığı sırada yoğun bir şekilde beyaz duman çıkmaya başladı. Otomobilin egzozundan çıkan duman Antalya yolunu kapladı. Yoğun duman nedeniyle ana caddede trafik durdu. Araçta yangın çıktığını düşünenler, itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine sağlık ekipleri ulaştı. Araçta her hangi bir olumsuzluğun olmadığını gören ekipler, normale döndü.

Yoğun dumanı gören bazı vatandaşlarda cep telefonuyla ana yolda yaşananları cep telefonlarıyla kayıt etti. Bir süre daha park edilen yerde çalışan otomobilin egzozu normale dönünce çıkan dumanda dağıldı. Denizli Antalya yolunda trafik yaklaşık 15 dakika sonra normale döndü. Egzozdan çıkan yoğun beyaz dumanın, otomobilin motorunda meydana gelen teknik bir arızadan kaynaklanmış olabileceği belirtildi. - DENİZLİ

Egzoz dumanı Antalya yolunda ulaşımı aksattı

Egzoz dumanı Antalya yolunda ulaşımı aksattı

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