Egzotik ve Romantik Balayı Rotaları

Yaz mevsimi, çiftlerin evlilik kararını en çok aldıkları dönem olurken, düğün telaşını ve yorgunluğunu atmak için unutulmaz bir balayına çıkmanın da tam zamanı. Prontotour, balayını büyülü bir masala çevirmek isteyen çiftlere dünyanın kapılarını açarak farklı coğrafyalardan farklı alternatifler sunuyor. Yeni evli çiftler, Prontotour ile Maldivler, Uzak Doğu, Doğu Afrika ve Portekiz'in eşsiz coğrafyasında, mavi ve yeşilin en güzel tonlarının arasında yer alan 4 ve 5 yıldızlı lüks otellerde eşsiz anlar yaşayacak.

Doğanın Ustalık Eseri: MALDİVLER

Seyahatseverlerin en çok tercih ettiği balayı noktalarından birisi olan Maldivler'de kendinizi okyanus manzaralı bir tablonun içerisinde hissedeceksiniz. Doğanın tüm cömertliğiyle en güzel manzaralarını sunan egzotik takımadalarda, sadece sizin kullanabileceğiniz bir havuz, havuzdan doğrudan okyanusun berrak sularına geçme şansı, gün doğumunu ve gün batımını isterseniz okyanus üzerindeki hamaktan isterseniz de yatağınızdan izleme fırsatı bulunuyor. Maldivler, sabah ve akşam balığa çıkma, plaj voleybolu, rüzgar sörfü, katamaran, su kayağı, kano, masa tenisi, bilardo, jimnastik, sörf ve dalış gibi her türlü imkanı seyahatseverlere sunuyor.

Egzotik ve Renkli Manzaralar: UZAK DOĞU

Güney Asya'nın en popüler ülkesi ve turizm cenneti Tayland, maceraperest, gözü uzak coğrafyalarda olan, değişimi ve farklılığı gözeneklerinde hissetmek isteyen çiftleri tropik atmosferiyle büyülüyor. Seyahat tutkunları dünyanın en ilginç coğrafyalarından biri olan bu ülkede ister yüzen kayıklarda alışveriş yapıp tropik meyveleri tadabiliyor, isterse de Hollywood filmlerine set olmuş kumsallarda yaz güneşinin keyfini sürebiliyor. Phuket, Similan, Ko Samui ve Khao Lak Tayland'ın en ünlü doğal akvaryumları…

Güney Asya'nın incisi Bali de çiftlerin en çok tercih ettiği balayı destinasyonları arasında yer alıyor. Beyaz kumsalları, okyanus mavisi, renkli gece hayatı ve geleneksel mimarisiyle egzotik bir rüyada hissettiriyor. Sörf dersleri, yoga odası, su sporları, dalış gibi aktivitelerle tatiliniz renkleniyor.

Cennetten Bir Köşe: DOĞU AFRİKA

Hint Okyanusu'nun turkuaz suları, sonsuz palmiye ağaçları ve renkli tropikal bahçeleri Seyşeller'in ünlü bir balayı mekanı olmasına yetiyor. Yeni evli çiftler için cennetten bir köşe olan adalarda, deniz mahsulleriyle yapılmış leziz yemekleri deneyimleme fırsatı bulunuyor. Balık avı, rüzgar sörfü ve şnorkelli yüzme, karaoke, motorlu-motorsuz su sporları, sıcak su havuzu, fitness merkezi, sauna, golf sahası gibi imkanlarla lüks otellerde çiftler en özel anların tadını çıkarıyor.

Le Morne dağının görkemiyle büyüleneceğiniz Mauritius, pırıl pırıl mavi suları ve doğa harikası manzaralarıyla, Prontotour'un balayı için Doğu Afrika alternatifleri arasında yerini alıyor.

Doğa ve Macera Tutkunlarına: PORTEKİZ

Yurtdışı turlarda lider tur operatörü Prontotour, balayı için batıda ve daha yakın bir doğa harikası tercih etmek isteyen çiftlere Portekiz'in ünlü Madeira adasını sunuyor. Atlas Okyanusu'nun nefes kesici manzaralarını çiftlere sunan adada dağ bisikleti, scooter kiralama, şnorkel ile dalış, rüzgar sörfü ve tüple dalış imkanı gibi doğa aktiviteleri yapma imkanı bulunuyor. Ayrıca gurme çiftler de Madeira'da tadı damağında kalacak lezzetlerle tanışıyor.