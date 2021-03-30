Egzersiz yapmamak bunama riskini artırıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Egzersiz yapmamak bunama riskini artırıyor

Anadolu Ajansı / Sümeyye Dilara Dinçer - Haberler | Güncel
Egzersiz yapmamak bunama riskini artırıyor

Egzersiz yapmamanın, bunama riskini yüzde 8 artırabileceği bildirildi.

Egzersiz yapmamanın, bunama riskini yüzde 8 artırabileceği bildirildi.

CNN'in haberine göre, Louisiana Üniversitesi Pennington Biomedical Araştırma Merkezinden bilim insanları, 168 ülkeden toplanan verileri analiz ederek bir araştırma yürüttü.

Sonuçları "British Journal of Sports Medicine" dergisinde yayımlanan araştırmada, yeterince egzersiz yapmayan kişilerde bunama olasılığının yüzde 8,1, hipertansiyon görülme riskinin de yüzde 1,6 arttığı tespit edildi.

Çalışmada, bir ülkede refah seviyesiyle hareketsizliğin doğru orantılı olarak arttığı da gözlendi.

Araştırma ekibinin lideri Peter Katzmarzyk, refah ile hareketsizlik arasındaki ilişkinin, insanlara sunulan imkanlarla bağlantılı olabileceğini söyledi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) fiziksel aktivite birimi Başkanı Fiona Bull da insanların bisiklet sürmek ya da yürümek yerine toplu taşıma araçlarını kullanmaya daha meyilli olduğunu ifade etti.

Bull, yetkililerin, insanların yürüyüş yapabilmesi ve bisiklet sürebilmesi için uygun alanlar inşa etmesi gerektiğine işaret etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sümeyye Dilara Dinçer

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahir Ünal Ömer Çelik Mustafa Şentop Binali Yıldırım Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Ezgi Mola Şevval Sam Demet Akalın Merve Dizdar
Spor Cenk Tosun Fatih Terim Mesut Bakkal Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Dolar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Egzersiz yapmamak bunama riskini artırıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.3.2021 13:21:48. #1.14#
title