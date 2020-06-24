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Egzersiz uzmanı Uğur Kara: "Doğru ve düzenli egzersiz sporda sakatlıkları önler"

Uğur Kara Spor Merkezi'nin sahibi egzersiz uzmanı Uğur Kara, sporda sakatlıkların yaşanmaması için doğru ve düzenli egzersizler yapmak gerektiğini söyledi.

Egzersiz uzmanı Uğur Kara:
24.06.2020 11:14 | Son Güncelleme: 24.06.2020 11:20

Uğur Kara Spor Merkezi'nin sahibi egzersiz uzmanı Uğur Kara, sporda sakatlıkların yaşanmaması için doğru ve düzenli egzersizler yapmak gerektiğini söyledi.

Uğur Kara, sporda sakatlık riskinin en aza inmesi ve ortadan kalkması için danışman nezaretinde düzenli egzersiz yapmak gerektiğini belirterek, "Kişinin kilo, boy ve kas yapısına göre, özel bir egzersiz programı uyguluyoruz. Danışanlarımın aksatmadan bu programa uyması gerekiyor. Süreci birlikte yürüttüğümüz için de herhangi bir sorun yaşamıyoruz" dedi.

Uygulanacak egzersiz programının kişilerin kilolarına ve boylarına göre belirlendiğini söyleyen Kara, "Bu egzersizlerde amaç vücudu zorlamak ve yormak değil. Kilo vermek gibi bir amaç da taşımıyoruz. Sadece sakatlığın olduğu bölgede hareket kabiliyetinin artış göstermesi ve ağrının azalması için çalışmalar yapıyoruz" diye konuştu.

Kocaeli Üniversitesi Antrenörlük Bölümü mezunu olan ve 2009 yılında Kocaeli'de yılın sporcusu seçilen başarılı spor eğitmeni Uğur Kara, bir sporcu olarak sakatlığın neler hissettirdiğini iyi bildiğini ve danışanlarını bu anlamda çok iyi anladığını ifade etti.

Uzaktan eğitim programı ile sağlıklı kilo verme konusunda da danışmanlık yapan Kara; "Danışanlarım psikolojik olarak da onlara iyi geldiğimi söylüyor. Spor geçmişim olduğu için onlarla empati yapabiliyorum. Bu durum da onları çok mutlu ediyor.' İfadelerini kullandı. - ADANA

Kaynak: İHA

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