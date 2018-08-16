Eğrikavak Halkından Başkan Çerçioğlu'na Teşekkür

Aydın'ın Efeler ilçesine bağlı Eğrikavak Mahallesi'nin muhtarı Muhsin Kıyar, Büyükşehir Belediyesi'nin mahallelerine yaptığı hizmetler için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti.

Başkan Çerçioğlu'nun Eğrikavak Mahallesi'nin içme suyu ve yağmur suyu hattından sonra mahallenin yolunu da yapmaya başladığını söyleyen Kıyar "Başkanımızın daha önce mahallemizde uzun yıllardır yapılmayan yağmur suyuyla, içme suyuyla ilgili çok hizmeti var. Yolumuzun yapımına da başlandı. 30 yıldır yayla yolumuzun asfaltlanmasını, tozdan kurtulmayı bekliyorduk. Benden önceki muhtar arkadaşlarım da bu yolun yapılması için çok uğraşmıştı. Talebimizi Başkan Çerçioğlu'na ilettiğimizde bizi geri çevirmedi, hemen büyükşehir belediyesi bürokratlarından yolun yapılmasını istedi. Mahallem adına bizleri kırmayıp yolumuzu yaptığı için sonsuz teşekkür ediyorum" diye konuştu.

'Talebi yerine getirilmeyen muhtar yok'

Bir sıkıntı yaşadıklarında Başkan Çerçioğlu'na ilettiklerini ve isteklerinin hemen yerine getirildiğini söyleyen Kıyar "Sıkıntılarımızı gidip söylediğimizde Özlem Başkanımız bizleri hiç kırmadı, isteklerimizi yerine getirdi. Başkanımıza bir talebini iletip de talebi yerine getirilmeyen muhtar arkadaşımız yok" dedi.

Aydın'da vatandaşlara hizmet etmek için geceli gündüzlü çalıştıklarını söyleyen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ise "Yeni yapılan yolları Eğrikavaklı vatandaşlarımıza hayırlı olsun. Muhtarlarımız vatandaşlarımızla aramızda bir köprü. Vatandaşlarımızın isteklerini bizlere iletiyorlar bizler de bu istekleri yerine getiriyoruz. Aydın'ı en ücra mahalleleriyle birlikte kalkındırmak için tüm vatandaşlarımızla, tüm muhtarlarımızla el ele çalışıyoruz" ifadelerini kullandı. - AYDIN