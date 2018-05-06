Eğriçimen Yaylası'nda İlkbahar Güzelliği

Sivas'ın Koyulhisar ilçesindeki Eğriçimen Yaylası'nda ilkbahar güzellikleri yaşanıyor.

Koyulhisar ilçe merkezine yaklaşık 17 kilometre uzaklıkta bulunan ve ismini içerisinden geçen kıvrımlı dereden alan, çam ormanlarıyla kaplı Eğriçimen Yaylası, çetin geçen kış şartlarının ardından ilkbahar mevsiminde açan sarı papatyalarla farklı bir görünüme kavuştu. Her yıl ilkbaharda sarı papatyalarla kaplanan yayla, vatandaşların ilgi odağı oluyor.

Yayla turizminin en güzel örneklerinden biri olan Eğriçimen Yaylası'nda, 500'den fazla ev bulunuyor. Kışın sessizliğe gömülen yayla, gurbetçilerin de gelmesiyle yaz aylarında hareketleniyor.

Eğriçimen Yaylası, yerli turistlere ve piknikçilere ev sahipliği yapıyor.