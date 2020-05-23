Eğriçimen Yaylası mayıs ayında yağan karla beyaza büründü - SİVAS Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde, çam ormanlarıyla kaplı Eğriçimen Yaylası, kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı.

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde, çam ormanlarıyla kaplı Eğriçimen Yaylası, kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı.

İlkbahar ve yaz mevsiminde çok sayıda vatandaşın uğrak yeri olan, ilçeye 17 kilometre uzaklıktaki yaylada akşam saatlerinde etkili olan sağanak yerini kar yağışına bıraktı.

Özellikle ilkbaharda doğal güzellikleriyle görenleri büyüleyen yayla, kar yağışının ardından beyaza büründü.

Soğuk havanın da etkili olduğu yaylada, kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

Kaynak: AA