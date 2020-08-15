Eğriçayır balına "Kovid-19 Güvenli Üretim Sertifikası"
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Eğriçayır balına "Kovid-19 Güvenli Üretim Sertifikası"

Mersin'de üretilen Eğriçayır balı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uygun görülerek "Kovid-19 Güvenli Üretim Sertifikası" aldı.

Eğriçayır balına
15.08.2020 14:21 | Son Güncelleme: 15.08.2020 15:19

Mersin'de üretilen Eğriçayır balı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uygun görülerek "Kovid-19 Güvenli Üretim Sertifikası" aldı.

Torosların yüksek kesimlerinde üretilen balın, Türk Standartları Enstitüsünün (TSE) hazırladığı "Kovid-19 Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzu"na uygun olduğu belirlendi.

Vali Yardımcısı Süleyman Deniz ile Erdemli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Orhan Sarı, güvenli üretim sertifikasını, üretici Celal Çay'a verdi.

Deniz, konuşmasında, "Dünyanın en kaliteli balı ünvanı alan Eğriçayır balına, böyle güzel ve önemli belgeler yakışır. Hayırlı olsun." dedi.

Çay da Kovid-19 sürecinde hem çalışanların hem de tüketicinin sağlığı için tedbirler aldıklarını belirterek, belgeden dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Kaynak: AA

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