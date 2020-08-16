Eğriçayır balına "Covid-19 Güvenli Üretim Sertifikası" verildi Yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirlerine uygun görülen Mersin Eğriçayır balına "Covid-19 Güvenli Üretim Sertifikası" verildi.

Yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirlerine uygun görülen Mersin Eğriçayır balına "Covid-19 Güvenli Üretim Sertifikası" verildi.

Toros Dağları'nda 2 bin rakımın üzerinde üretilen Eğriçayır balının, Türk Standartları Enstitüsünün (TSE) hazırladığı 'Kovid-19 Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzu'na uygun olduğu belirlendi.

Erdemli Ticaret ve Sanayi Odası'nda da iş insanı ve arıcı Celal Çay'a, Vali Yardımcısı Süleyman Deniz ile Erdemli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Orhan Sarı tarafından güvenli üretim sertifikası takdim edildi.

Vali Yardımcısı Deniz takdim esnasında yaptığı konuşmada, "Dünyanın en kaliteli balı ünvanı alan Eğriçayır balına, böyle güzel ve önemli belgeler yakışır. Belgeniz hayırlı olsun" dedi.

Celal Çay da, "Pandemi sürecinin başından itibaren çalışmalarımızı büyük bir hassasiyetle yürütüyoruz. Hem tüketicilerin, hem de çalışma arkadaşlarımız ve onların ailelerinin sağlığı için tüm tedbirleri aldık. Bu çerçevede aldığımız uluslararası geçerliliğe sahip Kovid-19 Güvenli Üretim Belgesi de yaptığımız bu çalışmaların bir sonucu" diye konuştu.

Çay, "Bu belge TSE tarafından yapılan çok ciddi denetimlerle, üretim tesisinden giriş çıkışlara, tüm alanlarda enfeksiyon önleme ve kontrol eylem planları dahilindeki önlemlere uyulup uyulmadığı, temizlik ve dezenfeksiyon planları hazırlanıp hazırlanmadığı gibi birçok konunun incelenmesi sonucunda veriliyor. Biz de bu belgeyi almış olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz" şeklinde konuştu. - MERSİN

Kaynak: İHA