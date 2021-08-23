Eğriboz Adası'nda Türk bandıralı kargo gemisi karaya oturdu

Yunanistan'da Eğriboz Adası'nın Mantudi bölgesindeki Kimasi Limanı'nda Türk bandıralı kargo gemisinin karaya oturduğu bildirildi.

Yunanistan'da Eğriboz Adası'nın Mantudi bölgesindeki Kimasi Limanı'nda Türk bandıralı kargo gemisinin karaya oturduğu bildirildi.

Yunan Haber Ajansı ANA-MPA, dün akşam saatlerinde kıyıdan 40 metre uzaklıkta karaya oturan geminin kurtarılması ve olası kirliliğin önlenmesi için liman yetkililerince acil plan uygulandığını duyurdu.

Haberde, yapılan ilk kontrollerin sonucunda 2 bin 500 ton lüle taşı yüklü 14 mürettebatlı gemide, can ya da mal kaybı yaşanmadığı belirtildi.

Öte yandan denizde kirlilik oluşmadığının belirlendiği de kaydedildi.

Tedbir amaçlı Kimasi Limanı'na çekilen geminin, yetkili kuruluşça sefer durumunun belirlenmesi için inceleme başlatıldığı bilgisi paylaşıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Hatipoğlu