Eğribel Tüneli'nde inceleme yapılacak

12.10.2019 14:42

Giresun İl Genel Meclisi Strateji Planlama Komisyonu Eğribel Tüneli'nin son durumunun ne aşamada olduğu yönünde incelemelerde bulunacak.



Giresun'u Şebinkarahisar, Alucra ve Çamoluk ilçeleriyle İç Anadolu Bölgesi'ne bağlayan 2 bin 200 rakımlı Eğribel Geçidi'ndeki tünelin yapım çalışmalarının yavaşladığı yönündeki iddiaları İl Genel Meclisi yerinde inceleyerek bir rapor haline getirecek.



Giresun İl Genel Meclisi Strateji Planlama Komisyonu Başkan Yardımcısı İbrahim Erhan yaptığı açıklamada, " Eğribel Tüneli'nde bir tüpte kazı çalışmaları tamamlandı, diğerinde ise yüzde 95'e ulaşıldı. Proje bünyesinde Eğribel Tüneli'nde 5 bin 910 metre sol tüp, 5 bin 902 metre ise sağ ve bin 800 metre bağlantı yolları bulunmaktadır. Eğribel Tüneli'nde sol tüpte kazı-destek imalatları tamamlanmış, sağ tüpte ise kazı çalışmaları yüzde 95 seviyesinde bitirilmiştir. İşin tamamen bitirilerek trafiğe açılması için ikmal ihalesine ihtiyaç duyulmaktadır. Tünelin tamamlanması ile güzergah 6,5 km kısalarak ve mevcut yola göre de 25 dakika zaman tasarrufu sağlanacaktır. Ancak bir süredir çalışmaların yavaşladığı ileri sürülmektedir. İşin tamamen bitirilerek trafiğe açılması için ikmal ihalesine ihtiyaç duyulmaktadır ancak bu ihalenin geçtiğimiz Eylül ayı sonunda bitirilmesi beklenmekteydi. Bütün bunları netliğe kavuşturmak için komisyonumuz tarafından önümüzdeki hafta içerisinde bir gün Eğribel Tüneli'nde inceleme yapılarak yetkililerden bilgi alınacaktır. Alınan bu bilgi doğrultusunda yapılması gereken ne varsa ilgili ve yetkililerden talep edilecektir" dedi.



Eğribel Tüneli'nin Giresun ve bölge için öneminin de anlatan Erhan, " Eğribel Tüneli sadece Giresun'u Şebinkarahisar, Çamoluk ve Alucra ilçelerine bağlayan bir yol değildir. Bu güzergahta yüzlerce köy ve onlarca yayla bulunmaktadır. Bu yaylaların turizm değeri Eğribel Tüneli ile birlikte artacaktır. Aynı zamanda Giresun'u İç Anadolu'ya bağlayan bir yol olması nedeniyle taşımacılıkta önemli bir geçiş noktası olacaktır. Giresun Limanı daha bir önem kazanacaktır. Giresun ekonomisine her açıdan bir değer katacaktır. Bu nedenle Eğribel Tüneli sadece ulaşım kolaylığı olarak görülmemelidir" diye konuştu. - GİRESUN

Kaynak: İHA