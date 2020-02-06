06.02.2020 20:54 | Son Güncelleme: 06.02.2020 20:54

Giresun'da 2 bin 200 rakımlı Eğribel Geçidi yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapatıldı.



Giresun'un iç kesimlerindeki Şebinkarahisar, Alucra ve Çamoluk ilçeleri ile Sivas iline ulaşımı sağlayan Eğribel Geçidi yoğun tipi nedeniyle Tamdere mevkiinden itibaren ulaşıma kapatıldı. Öte yandan Karayolları ekipleri olası bir duruma karşı geçit üzerinde hazır halde bekletiliyor. - GİRESUN

Kaynak: İHA