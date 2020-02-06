Eğribel Geçidi yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapatıldı
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Eğribel Geçidi yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapatıldı

Giresun'da 2 bin 200 rakımlı Eğribel Geçidi yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapatıldı.

06.02.2020 20:54 | Son Güncelleme: 06.02.2020 20:54
Eğribel Geçidi yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapatıldı

'da 2 bin 200 rakımlı Eğribel Geçidi yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapatıldı.


Giresun'un iç kesimlerindeki , ve Çamoluk ilçeleri ile Sivas iline ulaşımı sağlayan Eğribel Geçidi yoğun tipi nedeniyle Tamdere mevkiinden itibaren ulaşıma kapatıldı. Öte yandan Karayolları ekipleri olası bir duruma karşı geçit üzerinde hazır halde bekletiliyor. - GİRESUN

Kaynak: İHA
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