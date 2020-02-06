Eğribel Geçidi tipi nedenilye ulaşıma kapandı
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Eğribel Geçidi tipi nedenilye ulaşıma kapandı

Giresun'da 2 bin 200 rakımlı Eğribel Geçidi tipi nedeniyle ulaşıma kapandı.

06.02.2020 19:56 | Son Güncelleme: 06.02.2020 19:56
Eğribel Geçidi tipi nedenilye ulaşıma kapandı

'da 2 bin 200 rakımlı Eğribel Geçidi tipi nedeniyle ulaşıma kapandı.

Giresun'un iç kesimlerindeki , ve ilçeleri ve Sivas ile ulaşımının sağlandığı Eğribel Geçidi tipi nedeniyle Tamdere mevkisinden itibaren ulaşım sağlanamıyor.

Geçitte Karayolları ekipleri tipinin etkisini azaltması durumunda yolu trafiğe açmak için hazırda bekliyor.

Yetkililer, sürücülerin dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.

Kaynak: AA
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