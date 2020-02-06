Eğribel Geçidi tipi nedenilye ulaşıma kapandı

06.02.2020 19:56 | Son Güncelleme: 06.02.2020 19:56

Giresun'da 2 bin 200 rakımlı Eğribel Geçidi tipi nedeniyle ulaşıma kapandı.

Giresun'un iç kesimlerindeki Şebinkarahisar, Alucra ve Çamoluk ilçeleri ve Sivas ile ulaşımının sağlandığı Eğribel Geçidi tipi nedeniyle Tamdere mevkisinden itibaren ulaşım sağlanamıyor.

Geçitte Karayolları ekipleri tipinin etkisini azaltması durumunda yolu trafiğe açmak için hazırda bekliyor.

Yetkililer, sürücülerin dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.

Kaynak: AA