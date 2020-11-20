Eğribel Geçidi'nde kar yağışı ulaşımı etkilemeye başladı
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Eğribel Geçidi'nde kar yağışı ulaşımı etkilemeye başladı

20.11.2020 11:56 | Son Güncelleme: 20.11.2020 12:00
Eğribel Geçidi'nde kar yağışı ulaşımı etkilemeye başladı

Giresun-Şebinkarahisar karayolu üzerindeki 2 bin 200 rakımlı Eğribel Geçidi'nde yılın ilk karı yağdı.

Giresun-Şebinkarahisar karayolu üzerindeki 2 bin 200 rakımlı Eğribel Geçidi'nde yılın ilk karı yağdı.

Kent merkezinde yağan yağmur, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Giresun'u Şebinkarahisar, Alucra ve Çamoluk ilçeleriyle Sivas'a bağlayan karayolundaki 2 bin 200 rakımlı Eğribel Geçidi kar yağışıyla beyaza büründü. Kar kalınlığı Yer yer kar kalınlığı 10 santimetreyi bulurken, zaman zaman etkili olan sis ve kar yağışı sürücüleri olumsuz etkiledi. Yolun ulaşıma kapanmaması için yoğun bir çaba sarf eden Karayolları 104. Şube Şefliği ekipleri, sürücülerin kar nedeniyle bölgede dikkatli olması gerektiğini belirtti. - GİRESUN

Eğribel Geçidi'nde kar yağışı ulaşımı etkilemeye başladı
Eğribel Geçidi'nde kar yağışı ulaşımı etkilemeye başladı
Eğribel Geçidi'nde kar yağışı ulaşımı etkilemeye başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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