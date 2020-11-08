Eğribel Geçidi, beyaza büründü

GİRESUN'un Dereli ilçesinin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 2 bin 200 rakımlı Eğribel Geçidi, beyaza büründü.

GİRESUN'un Dereli ilçesinin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 2 bin 200 rakımlı Eğribel Geçidi, beyaza büründü.

Karadeniz'de sonbaharın kendini iyiden iyiye hissettirdiği son günlerde, yüksek kesimlerde kar yağışları başladı. Dereli ilçesinde bulunan ve Şebinkarahisar, Alucra, Çamoluk ilçeleriyle Sivas bağlantısının sağlandığı Eğribel Geçidi bölgesinde de kar yağışı etkili oldu. Yağan karla birlikte Eğribel Geçidi beyaza büründü. Karayolları ekipleri, sürücülere, kar nedeniyle bölgede dikkatli olması konusunda uyarılarda bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gülşen MUTLU