Eğribel'de kar yağışı sürücülere zor anlar yaşatıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Eğribel'de kar yağışı sürücülere zor anlar yaşatıyor

24.03.2021 14:45 | Son Güncelleme: 24.03.2021 15:17
Eğribel'de kar yağışı sürücülere zor anlar yaşatıyor

Karayolları ekipleri, Karadeniz ile İç Anadolu arasında ulaşımın sağlandığı 2200 rakımlı Eğribel Geçidi'nde dün akşamdan beri etkili olan kar ve tipi sürücülere zor anlar yaşatırken, karayolları ekipleri yolu açık tutmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Karayolları ekipleri, Karadeniz ile İç Anadolu arasında ulaşımın sağlandığı 2200 rakımlı Eğribel Geçidi'nde dün akşamdan beri etkili olan kar ve tipi sürücülere zor anlar yaşatırken, karayolları ekipleri yolu açık tutmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Dün gece yarısı başlayan kar yağışı Giresun-Sivas karayolu üzerinde Şebinkarahisar ilçe sınırlarındaki Eğribel Geçidi'nde etkili oldu. Kar yağışı zaman zaman ulaşımda aksamalara neden olurken, Karayolları ekipleri ise yolun ulaşıma kapanmaması adına yoğun mesai harcamaya devam ediyor. Kar yağışının Dereli İkisu mevkiinden Eğribel Geçidi'ne kadar devam eden kar yağışında, kar kalınlığının yarım metreyi bulduğu belirtilirken, Şebinkarahisar, Alucra ve Çamoluk ilçeleri ile Sivas'a gitmek isteyen vatandaşların kullandığı Eğribel Geçidi, tipi ve fırtına nedeniyle zaman zaman kapanıyor.

Karayolları Giresun 104. Şefliğine bağlı Eğribel bakımevindeki işçiler, olumsuz hava koşullarına karşı mücadele veriyor. Karayolları işçileri, 24 saat yolun açık kalması için çalışıyor. Yılın bu zamanına kadar Eğribel Geçidinde herhangi bir olumsuzluk yaşanarak yolun ulaşıma kapanmadığı da ifade edilirken, sürücüler tedbir almaları konusunda uyarılıyor. - GİRESUN

Eğribel'de kar yağışı sürücülere zor anlar yaşatıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Celal Adan Ömer Çelik Erkan Kandemir Mustafa Şentop Numan Kurtulmuş
Magazin Alişan Türkan Şoray Rasim Öztekin Jason Statham
Spor Ozan Tufan Mesut Özil Gökhan Gönül Bülent Uygun Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Dolar Kocaeli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Eğribel'de kar yağışı sürücülere zor anlar yaşatıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.3.2021 15:18:14. #1.16#
title