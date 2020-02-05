Eğribel'de çığ nedeniyle yol ulaşıma kapandı
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Eğribel'de çığ nedeniyle yol ulaşıma kapandı

Giresun'u Sivas'a bağlayan karayolu üzerinde bulunan 2 bin 200 rakımlı Eğribel Geçidi 2 noktadan gelen çığ nedeniyle ulaşıma kapandı.

05.02.2020 10:14 | Son Güncelleme: 05.02.2020 10:19
Eğribel'de çığ nedeniyle yol ulaşıma kapandı

'u 'a bağlayan karayolu üzerinde bulunan 2 bin 200 rakımlı Eğribel Geçidi 2 noktadan gelen çığ nedeniyle ulaşıma kapandı.


Edinilen bilgilere göre, 'in yüksek kesimlerinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Giresun'un 2 bin 200 rakımlı Eğribel Geçidinde çığ meydana geldi. Çığ nedeniyle Giresun'un Şebinkarahisar, Alucra ve Çamoluk ilçeleri ve Sivas'a ulaşımını sağlayan Eğribel mevkiinde yol ulaşıma kapandı. Çığ neticesinde herhangi bir yaralanma ve mal kaybı olmazken, yolun açılması için çalışmaların devam ettiği bildirildi. - GİRESUN

Kaynak: İHA
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