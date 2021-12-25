Eğrelti otuyla kızıla bürünen Kızılırmak Deltası'ndan eşsiz görüntüler - Haberler
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Eğrelti otuyla kızıla bürünen Kızılırmak Deltası'ndan eşsiz görüntüler

İhlas Haber Ajansı / Furkan Abrek Ünal - Haberler | Güncel

Eğrelti otuyla kızıla bürünen Kızılırmak Deltası'ndan eşsiz görüntüler Bir tür su eğrelti otu olan azolla filiculoides ile kaplanan UNESCO Geçici Miras Listesi'ndeki Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti kızıla büründü.

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SAMSUN (İHA) - Eğrelti otuyla kızıla bürünen Kızılırmak Deltası'ndan eşsiz görüntüler

SAMSUN - Bir tür su eğrelti otu olan azolla filiculoides ile kaplanan UNESCO Geçici Miras Listesi'ndeki Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti kızıla büründü. Su yüzeyini tamamen kaplayan eğrelti otu, eşsiz görüntüler oluşturdu.

Samsun'un 19 Mayıs ve Bafra ilçelerinde bulunan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, suyu temizlemesi, biyokütle enerjisi olarak kullanımı gibi birçok fonksiyonları olduğu bilinen ve 'yeşil altın madeni' olarak adlandırılan bir tür eğrelti otuyla kaplandı. "Azolla filiculoides" ismi verilen eğrelti otunun suyun yüzeyini kızıla kaplamasıyla doyumsuz görüntüler ortaya çıktı.

Çevrede bulunan vatandaşlar ise bu anları telefonlarına kaydetti. Kimi vatandaşlar güzel görüntüler oluşturduğunu ve böyle bir manzara ile ilk defa karşılaştıklarını söyledi.

(FAU-SLH-OG-Y)

Eğrelti otuyla kızıla bürünen Kızılırmak Deltası'ndan eşsiz görüntüler

Eğrelti otuyla kızıla bürünen Kızılırmak Deltası'ndan eşsiz görüntüler

Eğrelti otuyla kızıla bürünen Kızılırmak Deltası'ndan eşsiz görüntüler

İhlas Haber Ajansı / Furkan Abrek Ünal - Son Dakika Haberleri

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