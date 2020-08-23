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EGO Spor yeni sezona hazırlanıyor

Pandemi sürecinde de şampiyon çıkaran ve normalleşme dönemi sonrası antrenmanlarına ağırlık veren Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Spor Kulübü, sporcularını yeni sezona hazırlıyor.

EGO Spor yeni sezona hazırlanıyor
23.08.2020 10:53 | Son Güncelleme: 23.08.2020 11:35

Pandemi sürecinde de şampiyon çıkaran ve normalleşme dönemi sonrası antrenmanlarına ağırlık veren Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Spor Kulübü, sporcularını yeni sezona hazırlıyor.

Son 1 yılda bine yakın madalya kazanan EGO Spor Kulübü, 30 branşta 7 bin 300 sporcusu ile yeni sezonda çıtayı daha da yükseltmeyi hedefliyor. Pandemi sürecinde jimnastik şampiyonu çıkaran EGO Spor Kulübü, yeni sezon için yoğun bir antrenman dönemine başladı.

Son 1 yılda tam bin madalya

Normalleşme döneminde Sağlık Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın belirlediği şartlarda sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun olarak çalışmalarına devam eden EGO Spor Kulübü, 7 bin 300 sporcusunu yeni şampiyonalara hazırlanıyor. EGO Spor Kulübü Genel Koordinatörü Taner Özgün, başarılara doymayan bir spor kulübü oluşturduklarını belirterek, "Son 1 yılda pandemi dönemine kadar bine yakın madalya kazandık. 400 tane altın madalyamız var" dedi.

EGO Spor Kulübü'nün farklı branşlarda sporcu yetiştirdiğine ve yeni olimpiyatlara hazırlandığına dikkat çeken Özgün, şu bilgileri verdi:

"Önümüzde olimpiyatlar var. Paralimpik olimpiyatlar var. Bu olimpiyatlara katılacak sporcularımız var. Sağlık Bakanlığımızın uygun gördüğü şartlarda, bütün branşlarımızda çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun şekilde çalışmalarımız sürüyor. EGO Spor, pandemi sürecinde de rahat durmadı tabii, bu süreçte de bir şampiyon çıkardı. Ümit Şamiloğlu, Dünya Jimnastik Federasyonu tarafından şampiyon ilan edildi."

Artuç: "Daha kaliteli hizmet vermek için çabalıyoruz"

Sincan Aile Yaşam Merkezi İdarecisi Ali Artuç da satrançtan basketbola, yüzmeden masa tenisine kadar birçok spor branşının Büyükşehir Belediyesi Aile Yaşam Merkezlerinde yer aldığını vurgulayarak, "EGO Spor Kulübü ile yapmış olduğumuz protokol çerçevesinde sporu daha ileriye taşımak ve vatandaşlarımıza daha uygun şekilde hizmet verebilmek adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Profesyonel spor eğitmenleri eşliğinde branşlarda daha kaliteli hizmet vermek için çabalıyoruz. Bu protokolün gerçekleşmesinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş ve EGO Spor Kulübü Başkanımız Akın Hondoroğlu'na desteklerinden ötürü çok teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

Başkent şampiyonlara doymuyor

EGO Spor ailesinin üyesi olmaktan gurur duyan ve yoğun bir antrenman dönemine girdiklerini belirten Fatih İzgi, "15 yıldır karate sporuyla uğraşıyorum. Avrupa ve Balkan üçüncüsüyüm. 5 ay önce EGO Spor ailesine katıldım ve bundan gurur duyuyorum. Çok güçlü kadroya sahibiz. Kendimi daha fazla geliştirme imkanı olduğu için EGO Spor ailesine katıldım" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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