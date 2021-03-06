EGO Spor Kulübü ve Gazi Üniversitesinden sporcular için iş birliği
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EGO Spor Kulübü ve Gazi Üniversitesinden sporcular için iş birliği

06.03.2021 13:11 | Son Güncelleme: 06.03.2021 13:31
EGO Spor Kulübü ve Gazi Üniversitesinden sporcular için iş birliği

EGO Spor Kulübü ile Gazi Üniversitesi, sporcuların gelişimine destek olmak için iş birliği yapacak.

EGO Spor Kulübü ile Gazi Üniversitesi, sporcuların gelişimine destek olmak için iş birliği yapacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, EGO Spor Kulübü ile Gazi Üniversitesi, kentte yetişen sporcuların gelişimine destek olmak amacıyla iş birliği yapacak.

Olimpik sporcuların yetenek taraması ve atletik performans testlerinin yapılmasını kapsayan iş birliği protokolü, EGO Spor Kulübü Başkanı Akın Hondoroğlu ile Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız tarafından imzalandı.

Sporda yetenek taramasından atletik performans testlerine, antrenörlerin eğitimlerinden bilimsel araştırmalara kadar proje temelli ortak çalışmalar uygulanacak.

Gazi Üniversitesi Sporda Yetenek ve Performans Uygulama ve Araştırma Merkezi, EGO Spor Kulübüne bağlı olimpik sporculara ayrıca beslenme ve spor sakatlıklarından korunma konularında da yardımcı olacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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