EGO şoförünün köpekle eğlenceli anları kamerada - Haberler
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EGO şoförünün köpekle eğlenceli anları kamerada

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ANKARA'da EGO şoförü ile sokak köpeği arasında geçen ve boks maçını andıran anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

ANKARA'da EGO şoförü ile sokak köpeği arasında geçen ve boks maçını andıran anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Mamak ilçesinde Büyükşehir Belediyesi EGO otobüsü şoförü ile sokak köpeği arasında geçen eğlenceli anlar, bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından kayda alındı. Şoför ile köpek arasında geçen ve boks maçını andıran görüntüler, sosyal medyada da büyük ilgi çekti.

EGO şoförünün köpekle eğlenceli anları kamerada

EGO şoförünün köpekle eğlenceli anları kamerada

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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