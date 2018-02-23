Ankara'da EGO Otobüsü Şoförü, Kapıları Kilitleyerek Yolcuları 40 Dakika Esir Aldı

Ankara'da yolcularla tartışan EGO otobüsü şoförü, tüm kapıları kilitleyerek yolcuları 40 dakika boyunda araç içinde esir aldı.

2 YOLCU KAPININ ARKASINA SIKIŞINCA TARTIŞMA BAŞLADI

Olay, akşam saatlerinde Mamak Ege Mahallesi 340 hat numaralı EGO otobüsü içinde meydana geldi. NATO Yolu Caddesi üzerinde ilerleyen otobüsün otomatik kapısının arkasında sıkışan iki yolcu, şoförle tartışma yaşadı.

SİNİRLENEN ŞOFÖR, KAPILARI KİLİTLEDİ

Yolculara hak veren başka bir vatandaşın da şoförle münakaşaya girmesi sonucu gerginlik arttı.

O ANLARI VATANDAŞ KAYDETTİ

Yolcularla ağız dalaşına giren sürücünün, daha sonra tüm kapıları kilitleyerek kimseyi araçtan indirmediği iddia edildi. O anlar, yolcular tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

40 DAKİKA ESİR ALDI, SONRA TRAFİKTE TEHLİKELİ İLERLEDİ

Görüntülere, otobüs içinde mahsur kalan insanların serzenişleri yansıdı.

Yolcuları yaklaşık 40 dakika boyunca esir alan şoförün, daha sonra cep telefonu ile konuşarak ve trafikte tehlikeli hareketler yaparak yola devam ettiği ifade edildi.