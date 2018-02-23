Ankara'da EGO Otobüsü Şoförü, Kapıları Kilitleyerek Yolcuları 40 Dakika Esir Aldı
Ankara'da 2 yolcu, otobüs kapısının arkasına sıkışınca şoförle tartışmaya başladı. Gerginlik artınca şoför kapıları kilitleyip 40 dakika boyunca yolcuları esir aldı.
Ankara'da yolcularla tartışan EGO otobüsü şoförü, tüm kapıları kilitleyerek yolcuları 40 dakika boyunda araç içinde esir aldı.
2 YOLCU KAPININ ARKASINA SIKIŞINCA TARTIŞMA BAŞLADI
Olay, akşam saatlerinde Mamak Ege Mahallesi 340 hat numaralı EGO otobüsü içinde meydana geldi. NATO Yolu Caddesi üzerinde ilerleyen otobüsün otomatik kapısının arkasında sıkışan iki yolcu, şoförle tartışma yaşadı.
SİNİRLENEN ŞOFÖR, KAPILARI KİLİTLEDİ
Yolculara hak veren başka bir vatandaşın da şoförle münakaşaya girmesi sonucu gerginlik arttı.
O ANLARI VATANDAŞ KAYDETTİ
Yolcularla ağız dalaşına giren sürücünün, daha sonra tüm kapıları kilitleyerek kimseyi araçtan indirmediği iddia edildi. O anlar, yolcular tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
40 DAKİKA ESİR ALDI, SONRA TRAFİKTE TEHLİKELİ İLERLEDİ
Görüntülere, otobüs içinde mahsur kalan insanların serzenişleri yansıdı.
Yolcuları yaklaşık 40 dakika boyunca esir alan şoförün, daha sonra cep telefonu ile konuşarak ve trafikte tehlikeli hareketler yaparak yola devam ettiği ifade edildi.
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Halkla ugrasani hizmet sektorunde calisani biraz anlayisla karsilamak gerek kolay is yapmiyolar. E bizde herseyde artislenmeyi severiz sanki soforu satin almis gibi davranmayida severiz. Sofor sinirirni en guzel ve zararsiz sekilde gostermis bence.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Vay be ne güzel iyi her sinirlenen kızan kendince ceza kessin kafasına göre böyle saçmalıkmı olur, ben o kadar insanla muhattap olmak zorunda kalıyorumki işim gereği her kafam bozuldugunda birilerine ceza kesmeye kalkarsam ilçede adam kalmayacaktır, ayrıca ne haddimize böyle şeyler kamuya hizmet veren kişiler daha fazla dikkatli olmalıyızCevap Yaz Yayından Kaldır
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Burdan yazmasi kolayda hergun binlerce insana laf anlatmak zor heleki birde insan kiyafeti giymis mahlukatlara birak anlatmayi lafi neremden anlasam acaba diye diretiyo Ben bu isi yapan iri degilim ama arada kendimi onun yerine koyabiliyorum empati kuruyorum zor iş kardesim 5 yasindakide soruyi 85 yasindakide yatmiyo 65 yasindaki dayilarimiz ve teyzelerimiz inat edergibi indi bindi yapiyo bak durduk yere sinirlendim tobe zor is zorCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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ulann kauçuk, sen kimsinde yolcuları esir alıyosun...taksici belediyeci anlamam sizi 5 e katlarımCevap Yaz 4 4 Yayından Kaldır
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sakin, kibar, anlayışlı bir şöför beymiş.Cevap Yaz 4 Yayından Kaldır