EGO otobüsü bariyerlere çarptı: 20 yaralı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

EGO otobüsü bariyerlere çarptı: 20 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

EGO otobüsü bariyerlere çarptı: 20 yaralı Ankara'nın Sincan ilçesinde EGO otobüsü bariyerlere çarptı.

SİNCAN, ANKARA (İHA) - EGO otobüsü bariyerlere çarptı: 20 yaralı

ANKARA - Ankara'nın Sincan ilçesinde EGO otobüsü bariyerlere çarptı. Kazada aralarında öğrencilerin de olduğu 20 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, kaza Sincan Ayaş yolu Yenikent girişinde meydana geldi. Ego otobüsünün bariyerlere vurması sonucu tahmini aralarında öğrencilerin de olduğu 20 kişi yaralandı. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Kaza nedeniyle Ankara-Ayaş yolu trafiğe kapandı.

EGO otobüsü bariyerlere çarptı: 20 yaralı

EGO otobüsü bariyerlere çarptı: 20 yaralı

EGO otobüsü bariyerlere çarptı: 20 yaralı

Ankara'da halk otobüsü kaza yaptı! En az 20 yaralı var

Ankara'da halk otobüsü kaza yaptı! En az 20 yaralı var

 Başkent'te feci olay! Husumetlisini iş yerinde başından vurarak öldürdü

Başkent'te feci olay! Husumetlisini iş yerinde başından vurarak öldürdü

 Annesinin sevgilisini bıçaklayan gencin bu yüzden gözü dönmüş: Odadan sesler geliyordu

Annesinin sevgilisini bıçaklayan gencin bu yüzden gözü dönmüş: Odadan sesler geliyordu

İhlas Haber Ajansı / Gökşen Efe - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title