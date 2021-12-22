SİNCAN, ANKARA (İHA) - EGO otobüsü bariyerlere çarptı: 20 yaralı

ANKARA - Ankara'nın Sincan ilçesinde EGO otobüsü bariyerlere çarptı. Kazada aralarında öğrencilerin de olduğu 20 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, kaza Sincan Ayaş yolu Yenikent girişinde meydana geldi. Ego otobüsünün bariyerlere vurması sonucu tahmini aralarında öğrencilerin de olduğu 20 kişi yaralandı. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Kaza nedeniyle Ankara-Ayaş yolu trafiğe kapandı.