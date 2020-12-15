EGO otobüslerinin koltuk kılıfları yenilendi
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EGO otobüslerinin koltuk kılıfları yenilendi

15.12.2020 12:16 | Son Güncelleme: 15.12.2020 12:20
EGO otobüslerinin koltuk kılıfları yenilendi

EGO Genel Müdürlüğü, otobüslerde yıpranan sırtlık, koltuk ve oturak kumaşlarını yenileriyle değiştiriyor.

EGO Genel Müdürlüğü, otobüslerde yıpranan sırtlık, koltuk ve oturak kumaşlarını yenileriyle değiştiriyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi düzenlediği anketle Başkentlilerden otobüs kılıflarının tasarımlarını seçmelerini istedi. Anket sonucu en çok beğenilen otobüs kılıfı tasarımı kent genelinde hizmet veren yaklaşık 600 solo otobüste uygulanmaya başladı. Yaklaşık 600 solo otobüste yıpranan sırtlık, koltuk ve oturak kısımları yeni koltuk kılıflarıyla değiştirilirken; yaşlılar, engelliler, hamile ve çocuklu kadınlar için ayrılan koltuklar da özel deseniyle diğer koltuklardan ayrıldı.

EGO Genel Müdür Yardımcısı Zafer Tekbudak, kumaş yenileme çalışmalarının 2 ay içinde tamamlanacağını belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş'ın Ankara halkına vermiş olduğu sözlerden birisi de toplu taşıma için kullandığımız otobüslerin döşemelerinin vatandaşlara layık ve temiz bir şekilde değiştirilmesiydi. Çalışmalarımızı başlattık. 2009, 2010 ve 2011 model olan yaklaşık 600 aracımızın döşemelerini 2 ay süre içinde değiştireceğiz. Biz de vatandaşlarımızdan döşemeleri daha temiz ve düzenli şekilde kullanmalarını rica ediyoruz." - ANKARA

EGO otobüslerinin koltuk kılıfları yenilendi
EGO otobüslerinin koltuk kılıfları yenilendi
EGO otobüslerinin koltuk kılıfları yenilendi
EGO otobüslerinin koltuk kılıfları yenilendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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