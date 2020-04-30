EGO otobüslerine "sokağa çıkma kısıtlaması" ayarı
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EGO otobüslerine "sokağa çıkma kısıtlaması" ayarı

Koronavirus (Kovid-19) salgınına karşı alınacak önlemler kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı 1-3 Mayıs tarihlerinde EGO otobüslerince, kısıtlamadan muaf olan çalışanlar için verilecek toplu taşıma hizmeti saatleri belirlendi.

EGO otobüslerine
30.04.2020 13:58 | Son Güncelleme: 30.04.2020 13:58

Koronavirus (Kovid-19) salgınına karşı alınacak önlemler kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı 1-3 Mayıs tarihlerinde EGO otobüslerince, kısıtlamadan muaf olan çalışanlar için verilecek toplu taşıma hizmeti saatleri belirlendi.

EGO Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ankara Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun 29 Nisan 2020 tarihli kararına istinaden, EGO Genel Müdürlüğü otobüsleri ile cuma günü 07.00-20.00 saatleri arasında, hafta sonu ise 07.00-09.00 ile 16.30-20.00 saatleri arasında sokağa çıkma muafiyetinde olan sağlık çalışanlarımız ile diğer vatandaşlarımıza hizmet verilecektir. Ayrıca, EGO otobüslerinin, uygulamada olan 440 hatta değişen hareket saatleri ve güzergahları karar kapsamında yeniden güncellenmiştir. Güncellemelere "EGO CEP'TE" mobil uygulamasından ve kuruluşumuz internet sitesinde bulunan www.ego.gov.tr adresinden ulaşılabilir."

Açıklamada, Ankaray ve Metro hizmetlerinin ise sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı tarihler arasında verilmeyeceği belirtildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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