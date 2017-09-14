Ego Otobüslerine Kış Düzenlemesi Getiriliyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren otobüslerin sayısı, okulların açılacağı 18 Eylül Pazartesi gününden itibaren artırılarak, kışlık çalışma programına geçilecek. Günlük otobüs sayısı da pazartesi gününden itibaren; 980'den bin 260'a, 6 bin 880 olan sefer sayısı da 7 bin 770'e çıkarılacak.



Okulların kapanması ve Başkentlilerin tatile gitmeleri nedeniyle otobüs ve sefer sayılarında yazlık çalışma programı uygulayan EGO Genel Müdürlüğü Otobüs Dairesi Başkanlığı, okulların açılacağı 18 Eylül Pazartesi gününden itibaren kışlık çalışma programına geçecek. Başkent toplu taşıma hizmetinin en büyük yükünü taşıyan EGO Genel Müdürlüğü, Ankaralıların huzur ve refah içerisinde, hızlı ve konforlu bir biçimde kent içi ulaşımlarının sağlanması amacıyla yıl boyu çeşitli önlem ve çalışmalar uyguluyor. Son teknolojik gelişmeleri de takip eden EGO Genel Müdürlüğü, yenilikleriyle öncü ve örnek olmaya devam ediyor. Okulların açılacağı 18 Eylül Pazartesi günü itibariyle kışlık çalışma programına geçecek olan EGO Genel Müdürlüğü, hem otobüslerinin sayısını artıracak, hem de sefer sayılarını. Kış dönemi çalışma programına göre; Ankara'da her gün bin 260 otobüs, 7 bin 770 sefer yapacak. - ANKARA