EGO otobüs şoförünün sokak köpeğiyle yaptığı "boks maçı" gülümsetti - Haberler
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EGO otobüs şoförünün sokak köpeğiyle yaptığı "boks maçı" gülümsetti

AA - Haberler | Güncel

EGO otobüs şoförünün sokak köpeğiyle boks maçını andırır şekilde oynaması ANKARA - Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde EGO otobüs şoförü olarak görev yapan Yasef Demir'in bir sokak köpeğiyle boks maçını andırır şekilde oynaması arkadaşları tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

EGO otobüs şoförünün sokak köpeğiyle boks maçını andırır şekilde oynaması ANKARA - Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde EGO otobüs şoförü olarak görev yapan Yasef Demir'in bir sokak köpeğiyle boks maçını andırır şekilde oynaması arkadaşları tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler izleyenleri gülümsetti.

EGO otobüs şoförünün sokak köpeğiyle yaptığı boks maçı gülümsetti

AA - Son Dakika Haberleri

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