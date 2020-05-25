EGO'nun 10 kadın şoförü trafiğe çıkmak için gün sayıyor
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EGO'nun 10 kadın şoförü trafiğe çıkmak için gün sayıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, kadın istihdamını artırmaya yönelik çalışmalarına devam ediyor.

EGO'nun 10 kadın şoförü trafiğe çıkmak için gün sayıyor
25.05.2020 10:25 | Son Güncelleme: 25.05.2020 10:31

Ankara Büyükşehir Belediyesi, kadın istihdamını artırmaya yönelik çalışmalarına devam ediyor. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın talimatı ile harekete geçen EGO Genel Müdürlüğü, toplu taşıma araçlarında istihdam edilmek üzere 10 kadın şoför alımı yaptı. Sınavla işe giren ve eğitimleri devam eden kadın şoförler trafiğe çıkacakları günü sabırsızlıkla bekliyor.

Kent yönetiminde ve hizmet birimlerinde kadın istihdamını artırmaya yönelik projelere ağırlık veren Ankara Büyükşehir Belediyesi, EGO otobüslerini kullanmak üzere tercihini kadınlardan yana kullandı. İlk olarak sözlü sınava tabi tutulan kadın adaylar, manevra ve sürüş teknikleri konusunda da uygulamalı sınavdan geçirildiler. EGO Komisyonu tarafından yapılan inceleme sonucu başarılı olan adayların ileri sürüş teknikleriyle eğitimleri ise devam ediyor. Toplu taşıma araçlarını kullanmaya başlayan 10 kadın sürücü şehir trafiğine çıkmak için gün sayıyor.

EGO Genel Müdürlüğü Otobüs İşletme Daire Başkanı Mustafa Geyikçi, kadın sürücülerin eğitimlerde önemli başarı sağladıklarına dikkat çekerek, şu bilgileri verdi:

"10 kadın arkadaşımız sınavı kazandı. Şu anda eğitim aşamasındalar. Uzman eğiticilerimiz kadın arkadaşlarımıza günde 8 saat eğitim veriyor. Eğitimler bittiğinde kadın arkadaşlarımızı metrolarımızın ring servislerinde görevlendirmeyi düşünüyoruz. Mesafeler kısa olduğu için ilk etapta arkadaşlarımızı burada görevlendireceğiz daha sonra Ankara'nın her yerinde vatandaşlarımıza hizmet vermek için çalışacaklar." - ANKARA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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