EGO, GÖLBAŞI HAREKET NOKTASINI YENİ YERİNE TAŞIDI

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkentlilere daha hızlı ve konforlu ulaşım hizmeti vermek için çalışmalarını sürdürüyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkentlilere daha hızlı ve konforlu ulaşım hizmeti vermek için çalışmalarını sürdürüyor. 3. Bölge Otobüs İşletme Şube Müdürlüğünü Mamak Yakupabdal Mahallesi'ndeki 6 bin metrekarelik yeni yerleşkesine taşıyan EGO Genel Müdürlüğü şimdi de Gölbaşı Otobüs Hareket Noktasını yeni yerine taşıdı.

Başkent'te ulaşım alanında birçok yeniliğe imza atan Ankara Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların daha konforlu ve güvenli seyahat edebilmesi için modern tesisler kurarak çalışmalarına devam ediyor.

Gölbaşı merkez ve mahallelerinden kent merkezine ulaşım hizmeti veren otobüslerin konuşlandırıldığı Gölbaşı 49. Otobüs Hareket Noktası Bahçelievler Mahallesi 35. Cadde'de bulunan yeni adresinde hizmet vermeye başladı.

49. HAREKET NOKTASININ YERİ DEĞİŞTİ

Ankara kent merkezine 33 güzergahta 50 araç ile toplu taşıma hizmeti veren Gölbaşı Otobüs Hareket Noktası zaman içinde hizmet alanının genişlemesi ve servis araç sayılarındaki artış nedeniyle taşındı.

Hedeflerinin vatandaşlara daha kaliteli ve daha hızlı hizmet vermek olduğunu belirten EGO 4. Bölge Otobüs İşletme Şube Müdürü Süleyman Çakır, yeni hareket noktası hakkında şu bilgileri verdi:

"Gölbaşı ilçemizde 33 mahalleye 50 aracımızla hizmet vermekteyiz. Bu sebeple eski hareket noktamızın imkanlarının kısıtlı olmasından dolayı Bahçelievler Mahallesi'nde 6 bin metrekarelik bir alan üzerine yeni hareket noktası ve park sahası yapımını tamamlayıp hemşehrilerimizin hizmetine sunmuş bulunmaktayız. Günlük 50 araçla Gölbaşı'ndaki hemşehrilerimize hizmet vermekte olup park sahamızın kapasitesi 70 araca kadar çıkmaktadır. "

70 araç park kapasiteli ve 6 bin metrekarelik alanda hizmet vermeye başlayan hareket noktası vatandaşların daha konforlu ve çağdaş bir toplu taşıma hizmetinden faydalanmasını sağlayacak. Başkent genelinde bulunan 50 Otobüs Hareket Noktası, ihtiyaç ve talepler doğrultusunda revize edilmeye devam edecek.

Kaynak: Habermetre