EGO Genel Müdürlüğü'nün 28 körüklü otobüsü için imzalar atıldı

EGO Genel Müdürlüğü'nün 28 adetlik körüklü otobüs alımı için Otokar'ın kazandığı ihalenin imzaları atıldı.

EGO Genel Müdürlüğü'nün 28 adetlik körüklü otobüs alımı için Otokar'ın kazandığı ihalenin imzaları atıldı.

Otokar'dan yapılan açıklamaya göre, ürettiği araçların tasarımı, ergonomisi, teknolojisi ile 50'yi aşkın ülkede büyük beğeni toplayan Otokar, Ankara EGO Genel Müdürlüğü'nün 28 adet körüklü otobüs alımı ve araçların 2 yıllık satış sonrası hizmetlerinin sağlanmasına ilişkin kazandığı toplu taşıma ihalesinin imzaları Ankara'da düzenlenen törenle atıldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde gerçekleşen imza töreni Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, EGO Genel Müdürü Nihat Alkaş ve Otokar Genel Müdürü Serdar Görgüç'ün katılımıyla gerçekleşti.

Son yıllarda Türkiye'deki pek çok büyükşehir belediyesinin toplu taşıma ihalesini kazanan; Avrupa'da Fransa, İtalya, İspanya, Almanya, Romanya gibi ülkelerde otobüsleri tercih edilen Otokar'ın 28 adet Kent Körüklü otobüsünün teslimatı bu yıl içinde tamamlanacak. Araçların 2 yıl boyunca satış sonrası hizmetlerini de Otokar sunacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Otokar Genel Müdürü Serdar Görgüç, bu yıl içinde teslim edilecek olan KENT Körüklü otobüslerin modern tasarımının yanı sıra üstün teknik özellikleriyle de dikkati çektiğini belirterek, "Türkiye'nin yanı sıra Avrupa'nın da en çok tercih edilen şehir içi araçları arasında yer alıyor. Hayata geçirdiği projeler ve sunduğu hizmetlerle sadece Ankaralıların değil Türkiye'nin beğenisini kazanan Ankara Büyükşehir Belediyesi, ulaşımda da önemli bir dönüşüm içerisinde. Otokar olarak Ankara'nın yeni otobüs filosunu üretecek olmaktan mutluyuz. Araçlarımızın yanı sıra satış sonrası hizmetlerimizle de toplu ulaşımda 7 gün 24 saat Ankaralıların yanındayız." ifadelerini kullandı.

Sektörde 58 yıllık tecrübesi ile Türkiye'nin yanı sıra 50'yi aşkın ülkede milyonlarca yolcuya güvenli toplu taşıma imkanı sunan Otokar, araçlarının tasarımı, konforu, teknolojisi, gücü ve düşük işletme giderleri ile kullanıcıların beğenisini kazanıyor.

Otokar'ın 18 metre uzunluğundaki KENT Körüklü otobüsü, basamaksız alçak giriş tabanı ile hızlı ve kolay iniş-biniş imkanı sağlarken, geniş iç hacmi ile yolcularına eşsiz konfor sunuyor. İç ve dış modern görüntüsü, çevreci motoru, üstün yol tutuşunun yanı sıra ekonomik olmasıyla da ön plana çıkan KENT Körüklü, düşük işletme giderleriyle de kullanıcısına her daim kazandırıyor. Güçlü kliması ile her mevsim ferah yolculuk vadeden Kent, ABS, ASR, disk frenler ve kapılarda sıkışmayı önleyici sistem ile maksimum güvenlik sunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Furkan Gençoğlu