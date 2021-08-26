EGO Genel Müdürlüğü 3. Bölge Otobüs İşletme Şube Müdürlüğü yeni yerleşkesine taşındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

EGO Genel Müdürlüğü 3. Bölge Otobüs İşletme Şube Müdürlüğü yeni yerleşkesine taşındı

EGO Genel Müdürlüğü 3. Bölge Otobüs İşletme Şube Müdürlüğü yeni yerleşkesine taşındı
Anadolu Ajansı / Ayşe Şensoy Boztepe - Haberler | Güncel

Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü, 3. Bölge Otobüs İşletme Şube Müdürlüğünü Mamak Yakupabdal Mahallesi'ndeki yeni yerleşkesine taşıdı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü, 3. Bölge Otobüs İşletme Şube Müdürlüğünü Mamak Yakupabdal Mahallesi'ndeki yeni yerleşkesine taşıdı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre ana hizmet binasına taşınmaya hazırlanan EGO Genel Müdürlüğü, 3. Bölge Otobüs İşletme Şube Müdürlüğünü de Mamak Yakupabdal Mahallesi'ndeki yeni yerleşkesine taşıdı.

75 bin 621 metrekarelik yerleşke teknolojik cihazlarla donatıldı

3. Bölge Şube Müdürlüğü, Altındağ ile Çankaya'nın bir kısmına ve Mamak'ın tamamında geniş bir ulaşım ağı içerisinde hizmet vermeye başladı.

Kademe birimleri, idari bina, tesisler, eklentileri ile otobüs depolama alanları, yakıt dolum istasyonu, otobüs dış yıkama fırçası ve bakım onarım atölyelerinin yer aldığı 75 bin 621 metrekarelik yerleşke teknolojik cihazlarla donatıldı.

Servis alanı olarak da kullanılan 3. Bölge Otobüs İşletme Şube Müdürlüğü, 347 otobüsün bakım, onarım, temizlik, yakıt dolumu, lastik bakımlarını da yapacak.

3. Bölge Otobüs İşletme Şube Müdürü Arslan Arslan, yılda ortalama 180 bin yolcunun ulaşımından sorumlu olacaklarını bildirdi.

Arslan, şunları kaydetti:

"Yeni yerleşkemiz, tüm birimleriyle yenilenerek daha modern bir yapıya kavuştu. EGO Genel Müdürlüğü bünyesinde yer alan 5 tane Otobüs İşletme Şube Müdürlükleri arasında en büyük ikinci bölge olan 3. Bölgede vatandaşlarımızdan gelen talepleri değerlendirerek imkanlarımız ölçüsünde hizmetlerimizde güncellemeler yapıyoruz. 564 personelimizle Başkentlilere daha hızlı hizmet vereceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Şensoy Boztepe

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mansur Yavaş Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Sultan Alparslan
Magazin Alişan Cimilli İbo Hande Erçel Merve Boluğur
Spor Marcao Ali Koç Mesut Özil Sergen Yalçın Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
EGO Genel Müdürlüğü 3. Bölge Otobüs İşletme Şube Müdürlüğü yeni yerleşkesine taşındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.8.2021 14:55:11. #1.15#

title