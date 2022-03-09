EGO'dan ücretsiz seyahat hakkı olanların araçlara alınmamasına ilişkin açıklama Açıklaması - Haberler

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EGO'dan ücretsiz seyahat hakkı olanların araçlara alınmamasına ilişkin açıklama Açıklaması

AA - Ömer Olcay - Güncel
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EGO'dan ücretsiz seyahat hakkı olanların araçlara alınmamasına ilişkin açıklama Açıklaması

EGO Genel Müdürlüğü, ücretsiz seyahat hakkı bulunan Serbest Ankarakart kullanıcılarını, araçlarına almayan özel halk otobüsü (ÖHO) ve özel toplu taşıma aracının (ÖTA) hat, güzergah ve saat bilgisinin iletilmesi halinde yönetmelik ve sözleşme uyarınca gerekli yasal işlem yapılacağını bildirdi.

ANKARA (AA) - EGO Genel Müdürlüğü, ücretsiz seyahat hakkı bulunan Serbest Ankarakart kullanıcılarını, araçlarına almayan özel halk otobüsü (ÖHO) ve özel toplu taşıma aracının (ÖTA) hat, güzergah ve saat bilgisinin iletilmesi halinde yönetmelik ve sözleşme uyarınca gerekli yasal işlem yapılacağını bildirdi.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, kuruluşlarına, Ankara Büyükşehir Belediyesinin Başkent 153 çağrı hattı ile çeşitli iletişim kanallarından, özel toplu taşıma aracı kullanan ve ücretsiz ulaşım hakkı olan vatandaşların, bu haklarından yararlanmalarının engellendiğine ilişkin yoğun şikayetler geldiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu kapsamda, Şehir İçi Toplu Taşımacılık hizmetinden ücretsiz seyahat hakkı bulunan vatandaşlarımızın bu haklarını kullanmalarına engel olan ÖHO ve ÖTA'ların plaka numarası, çalıştıkları hat ve güzergah bilgisi ile ihlalin gerçekleştirildiği tarih ve saatin kuruluşumuza iletilmesi halinde haklarında yönetmelik ve sözleşme uyarınca gerekli yasal işlem yapılacaktır."

AA / Ömer Olcay - Güncel

Halk Otobüsü, Ankara, Güncel, Haberler

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