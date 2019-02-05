Ego 2018 Yıl Sonu İstatistiklerini Açıkladı

Başkentte geçen yıl toplu taşıma araçlarıyla 354 milyon 363 bin 930 yolcu taşındı.

EGO Genel Müdürü Balamir Gündoğdu, başkentteki toplu taşıma istatistiklerine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Gündoğdu, 18 Kasım 2017 tarihinden itibaren Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna'nın talimatıyla 9 metropol ilçeyi kapsayan 24 saat kesintisiz ulaşımın başlatılmasının önemli bir ihtiyaca cevap verdiğini belirtti.

"Toplam yolcu sayımızın yüzde 90'ına hitap eden 24 saat ulaşım hizmetleri 35 hatta 280 otobüsle gerçekleştiriliyor." bilgisini veren Gündoğdu, otobüslerin yanı sıra metro seferlerinin de gece 01.00'e kadar uzatılmasının Başkentliler tarafından büyük memnuniyetle karşılandığını aktardı.

Toplu taşıma sisteminde kullanılan bin 553 EGO otobüsüyle geçen yıl 215 milyon 854 bin 581 kişinin taşındığını açıklayan Gündoğdu, raylı sistemlerle ise 135 milyon 660 bin 768 yolcuya taşıma hizmeti sunduklarını kaydetti.

Gündoğdu, EGO otobüsleriyle seyahat eden yolculardan 52 milyon 839 bin 671'inin, raylı sistemleri kullananlardan da 17 milyon 34 bin 599'unun serbest dolaşım kartını kullanarak ulaşımdan ücretsiz yararlandığını belirtti.

Teleferiği 3 milyona yakın kişi kullandı

Yenimahalle-Şentepe arasında hem toplu taşıma hem de seyir amaçlı hizmet veren Teleferik hattını ise geçen yıl 2 milyon 848 bin 581 kişi kullandığını kaydeden Gündoğdu, geçen yıl EGO'nun uygulamaya koyduğu yeni projeler, devam eden hizmetler ve çalışmalar hakkında şu açıklamalarda bulundu:

"Başkentlilerin toplu ulaşım hizmetlerinden en etkin şekilde faydalanmaları için ulaşım ağı ihtiyaç duyulan bölgelere doğru genişletildi. Vatandaşlarımızdan yeni hatların açılması konusunda gelen talepleri değerlendirerek, Eymir, Bala, Elmadağ, Polatlı ile farklı 32 ayrı noktaya yeni hat koyduk. Ankara şehir merkezi başta olmak üzere yolcu yoğunluğunun olduğu hatlarda 900 sefer artışı yapılmış oldu."

Kaynak: AA