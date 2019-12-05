EGM'ye 6 adet 'Bayraktar TB2' teslim edildi
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EGM'ye 6 adet 'Bayraktar TB2' teslim edildi

Savunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, 6 adet Bayraktar TB2 insansız hava aracını (İHA) Emniyet Genel Müdürlüğüne teslim ettiklerini bildirdi.

05.12.2019 12:55 | Son Güncelleme: 05.12.2019 12:55
EGM'ye 6 adet 'Bayraktar TB2' teslim edildi

Savunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. , 6 adet Bayraktar TB2 insansız hava aracını (İHA) Emniyet Genel Müdürlüğüne teslim ettiklerini bildirdi.

Demir, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "6 adet Bayraktar TB2'yi, Emniyet Genel Müdürlüğü'ne teslim ettik. Böylece Bayraktar TB2 İHA/SİHA sayımız 98'e ulaştı" dedi. Demir, paylaşımda Bayraktar TB2'nin katıldığı operasyonlardaki görüntülerine yer verdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -İHA'dan görüntüler

Haber:  ANKARA, -


Kaynak: DHA
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