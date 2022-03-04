EGM'ye 3 bin bekçi kadrosu ihdas edildi - Haberler

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EGM'ye 3 bin bekçi kadrosu ihdas edildi

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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EGM'ye 3 bin bekçi kadrosu ihdas edildi

EMNİYET Genel Müdürlüğü (EGM), taşra teşkilatında 3 bin çarşı ve mahalle bekçisi kadrosu ihdas edildi.

EMNİYET Genel Müdürlüğü (EGM), taşra teşkilatında 3 bin çarşı ve mahalle bekçisi kadrosu ihdas edildi.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'ne göre; EGM, Avrupa Birliği Başkanlığı, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ile Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'ne yeni kadrolar ihdas edildi. EGM taşra teşkilatına 3 bin çarşı ve mahalle bekçisi kadrosu ihdası yapıldı. Avrupa Birliği Başkanlığı'na 2 genel müdür yardımcısı ve 4 şube müdürü, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ile Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'ne de Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı kadroları ihdas edildi.Haber:  Caner ÜNVER/ANKARA,


Demirören Haber Ajansı - Güncel

Devlet Tiyatroları, Avrupa Birliği, Gazete, Opera, Güncel, Haberler

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