EGM'ye 3 bin bekçi kadrosu ihdas edildi

EMNİYET Genel Müdürlüğü (EGM), taşra teşkilatında 3 bin çarşı ve mahalle bekçisi kadrosu ihdas edildi.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'ne göre; EGM, Avrupa Birliği Başkanlığı, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ile Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'ne yeni kadrolar ihdas edildi. EGM taşra teşkilatına 3 bin çarşı ve mahalle bekçisi kadrosu ihdası yapıldı. Avrupa Birliği Başkanlığı'na 2 genel müdür yardımcısı ve 4 şube müdürü, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ile Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'ne de Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı kadroları ihdas edildi.Haber: Caner ÜNVER/ANKARA,

Demirören Haber Ajansı - Güncel