EGM: "Yaşlı bir vatandaşa başına kolonya döken kişi gözaltına alındı" Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), İstanbul Bağcılar'da yaşlı bir vatandaşı durdurarak zorla maske takan ve başına kolonya döken kişi gözaltına alındığını bildirdi.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), İstanbul Bağcılar'da yaşlı bir vatandaşı durdurarak zorla maske takan ve başına kolonya döken kişi gözaltına alındığını bildirdi.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Bazı sosyal medya platformlarında 'Yaşlı bir vatandaşın sokakta durdurularak zorla yüzüne maske takılıp başına kolonya döküldüğü' görüntülerin paylaşmasına ilişkin olarak aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek duyulmuştur. Emniyet Genel Müdürlüğü olarak yapılan incelemeler sonucunda 18 Mart 2020 tarihinde, İstanbul 65 yaş üstü vatandaşımıza yönelik aşağılayıcı hareketlerde bulunan O.K. isimli şahıs hakkında gerekli adli işlemler yapılmak üzere Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğünce yakalanarak gerekli işlemler başlatılmıştır. Türk Polis Teşkilatı olarak ülkemizin huzur ve güvenliği için suç ve suçlularla mücadelemizi her alanda sürdürdüğümüzü gibi sanal ortamda da 7/24 çalışma esasına göre sürdürmeye devam edeceğiz" denildi.

(İHA)

Kaynak: İHA