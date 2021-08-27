EGM: Turuncu kategoride yer alan PKK/KCK'nın sözde sorumlusu yakalandı
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EGM: Turuncu kategoride yer alan PKK/KCK'nın sözde sorumlusu yakalandı

EGM: Turuncu kategoride yer alan PKK/KCK'nın sözde sorumlusu yakalandı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

EMNİYET Genel Müdürlüğü (EGM), terörden arananlar listesinde 'turuncu' kategoride yer alan PKK/KCK'nın sözde sorumlusunun, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'nün çalışması sonucu yakalandığını duyurdu.

EMNİYET Genel Müdürlüğü (EGM), terörden arananlar listesinde 'turuncu' kategoride yer alan PKK/KCK'nın sözde sorumlusunun, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'nün çalışması sonucu yakalandığını duyurdu.

EGM'den yapılan açıklamada, "Turuncu listeye bir çizik daha, PKK/KCK terör örgütünün sözde sorumlusu, Emniyet İstihbarat Başkanlığı koordinesinde Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'nün çalışması ile yakalandı. Operasyonda, 1 tüfek, 1 tabanca, 2 el bombası ile çok sayıda mühimmat ele geçirildi" ifadelerine yer verildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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