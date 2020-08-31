EGM: Sosyal medyada hemşireye hakaret eden kişi gözaltına alındı Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), sosyal medyada bir hemşireye karşı hakaret ve tehditte bulunan hesabın yöneticisi olduğu belirlenen S.K.A'nın Antalya'da gözaltına alındığını bildirdi.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), sosyal medyada bir hemşireye karşı hakaret ve tehditte bulunan hesabın yöneticisi olduğu belirlenen S.K.A'nın Antalya'da gözaltına alındığını bildirdi. EGM'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "@SKaanaltnok1" rumuzlu hesabın yöneticisi olduğu tespit edilen S.K.A'nın, Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındığı belirtilerek, zanlı hakkında adli işlem başlatıldığı kaydedildi. Kaynak: AA