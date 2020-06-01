EGM: Sosyal medyada genel ahlak kurallarına aykırı birçok kanal kapatıldı EMNİYET Genel Müdürlüğü tarafından (EGM), sosyal medyada genel ahlak kurallarına aykırı yayın yapan kanalların birçoğunun kapatıldığı, suç teşkil ettiği değerlendirilen içeriklerin de kaldırıldığı açıklandı.

EMNİYET Genel Müdürlüğü tarafından (EGM), sosyal medyada genel ahlak kurallarına aykırı yayın yapan kanalların birçoğunun kapatıldığı, suç teşkil ettiği değerlendirilen içeriklerin de kaldırıldığı açıklandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü, sosyal medyada çocukların psikososyal gelişimini olumsuz etkileyen ve genel ahlak kurallarına aykırı yayın yapan kanallara ilişkin açıklama yaptı. EGM'den yapılan yazılı açıklamada, "Bazı sosyal medya kanallarında yayınlanan içeriklerin çocuklarımız tarafından izlenmesi psikososyal yönden gelişimlerini olumsuz yönde etkileyeceği ayrıca aile ve toplum yapımızı bozan, genel ahlak kurallarına aykırı ve çocuk cinsel istismarı içeren ifadelerin yer aldığı tespit edilmiştir. Yapılan çalışmalar neticesinde bu tarz yayın yapan içeriklerin kaldırılması ve şüphelilerin tespiti amacı ile ilgili Bakanlıklarımız ve Cumhuriyet Başsavcılığımız ile koordineli şekilde çalışmalar devam etmekte olup, ayrıca suç teşkil ettiği değerlendirilen içeriklerin kaldırılması ve kanallarının birçoğunun kapatılması sağlanmıştır" denildi.Açıklamada, Türk Polis Teşkilatının çocuk ve gençlerin bu tarz içeriklerden uzak kalmasını sağlamak adına siber devriye faaliyetlere 7/24 esasına göre devam ettiği belirtildi.

Kaynak: DHA